Клавиатура проводная Defender GK-165DL RU Jixian Blue черный
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Механическая клавиатура Defender REBORN GK-165DL
Клавиатура Defender Reborn GK-165DL механического типа имеет полноразмерные габариты и островную конструкцию. Представленная модель оснащена целым набором прогрессивных решений, которые «превращают» ее в производительный геймерский аксессуар. Это горячие клавиши быстрого доступа, подставка для запястий на магнитном креплении, возможность управлять яркостью подсветки и технология «антизалипания». Дополнительные достоинства клавиатуры Defender Reborn GK-165DL – износоустойчивый корпус и повышенный до 10 млн нажатий ресурс кнопок. Модель имеет проводное подключение, реализованное 1.5-метровым кабелем. Цифровой блок и клавиши функций дают возможность применять эту игровую клавиатуру для успешной работы в офисных программах.
Комбинации клавиш "Fn+Ins" позволяет переключать режимы 1. постоянное свечение(статическое) 2. подсветка нажимаемой кнопки 3. волны навстречу 4. световые поля навстречу 5. мерцание кнопок 6. световая змейка через все поле 7. световая змейка в центр 8. световой взрыв нажатие 9. бегущая волна 10. бегущее световое поле Дополнительно игровые режимы "Fn+1..6" - позволяют выбрать предустановленный режим подсветки под тип игры
- Игровая клавиатура
- да
- Назначение
- настольный компьютер
- Цвет
- черный
- Материал корпуса
- пластик
- Длина кабеля, м
- 1.5
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