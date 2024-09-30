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Клавиатура проводная Defender GK-165DL RU Jixian Blue черный

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Клавиатура проводная Defender GK-165DL RU Jixian Blue черный
Клавиатура проводная Defender GK-165DL RU Jixian Blue черный
Клавиатура проводная Defender GK-165DL RU Jixian Blue черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 122576
Производитель: Defender
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 490₽
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Клавиатура проводная Panteon T16 CS HS белый
Клавиатура проводная Panteon T16 CS HS белый
2 690₽
О товаре

Механическая клавиатура Defender REBORN GK-165DL

Клавиатура Defender Reborn GK-165DL механического типа имеет полноразмерные габариты и островную конструкцию. Представленная модель оснащена целым набором прогрессивных решений, которые «превращают» ее в производительный геймерский аксессуар. Это горячие клавиши быстрого доступа, подставка для запястий на магнитном креплении, возможность управлять яркостью подсветки и технология «антизалипания». Дополнительные достоинства клавиатуры Defender Reborn GK-165DL – износоустойчивый корпус и повышенный до 10 млн нажатий ресурс кнопок. Модель имеет проводное подключение, реализованное 1.5-метровым кабелем. Цифровой блок и клавиши функций дают возможность применять эту игровую клавиатуру для успешной работы в офисных программах.

  • Технология Double injection
    • Символы не сотрутся, так как клавиши отлиты из двух цветов пластика: черный для области кнопки и белый/прозрачный для символов
  • Аппаратная блокировка клавиши WIN во время игры
  • Повышенная износостойкость
  • Управление скоростью динамической подсветки FN+стрелки влево/вправо
  • Звонкий звук / щелчок переключателей
  • 9 режимов динамической подсветки

    • Комбинации клавиш "Fn+Ins" позволяет переключать режимы 1. постоянное свечение(статическое) 2. подсветка нажимаемой кнопки 3. волны навстречу 4. световые поля навстречу 5. мерцание кнопок 6. световая змейка через все поле 7. световая змейка в центр 8. световой взрыв нажатие 9. бегущая волна 10. бегущее световое поле Дополнительно игровые режимы "Fn+1..6" - позволяют выбрать предустановленный режим подсветки под тип игры

    Характеристики
    Игровая клавиатура
    да
    Назначение
    настольный компьютер
    Цвет
    черный
    Материал корпуса
    пластик
    Длина кабеля, м
    1.5
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    Вопросы и ответы
    У
    Умар
    19 марта 2024
    Можно ли его приобрести за баллы?
    1 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    31.03.2024 17:24:37
    Здравствуйте! Да
    Ответить
    0 0
    У
    Умар
    19 марта 2024
    Можно ли его приобрести за баллы?
    1 Ответить
    0
    0
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    2 490₽
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