Клавиатура проводная Oklick 440ML черный
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Эргономичная клавиатура OKLICK 440ML
Клавиатура Oklick 440ML сделает рабочий процесс максимально продуктивным и удобным. Мембранный механизм клавиш и низкопрофильный дизайн обеспечивают точный ввод в сочетании с низким уровнем шума. Данная модель характеризуется полноразмерной раскладкой с цифровым блоком и клавишами для управления мультимедиа. Яркая подсветка гарантирует комфорт в любое время суток. выполнена из пластика с практичной матовой отделкой. Подключение клавиатуры к ПК осуществляется посредством USB-кабеля, длина которого составляет 1.5 м.
- Игровая клавиатура
- нет
- Назначение
- настольный компьютер
- Цвет
- черный
- Материал корпуса
- пластик
- Длина кабеля, м
- 1.5
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.