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Кабель SVEN HDMI v.1.4, (19M-19M) 1.8 m

Кабель SVEN HDMI v.1.4, (19M-19M) 1.8 m

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Кабель SVEN HDMI v.1.4, (19M-19M) 1.8 m
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Код товара: 92296
Производитель: Endever
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270₽
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Характеристики
Тип кабеля
Кабель
Разъём №1
HDMI (m)
Разъём №2
HDMI (m)
Длина, м
1.8
Версия разъёма HDMI
ver. 1.4
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270₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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