Кабель-адаптер Defender USB OTG USB Type A (f) - USB micro-B (m)
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Код товара: 88414
Производитель: Defender
Гарантия: 1 мес.
В наличии
В наличии
160₽
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель-адаптер
- Разъём №1
- USB Type A (f)
- Разъём №2
- USB micro-B (m)
- Длина, м
- 0.08
- Описание
- Кабель USB OTG (USB On-The-Go) предназначен для простого соединения USB-устройств друг с другом без подключения к ПК. Например, для подключения к смартфону или планшету с поддержкой USB OTG Flash-накопителя, цифрового фотоаппарата, клавиатуры, мыши и других устройств, не требующих дополнительных дра
- Стандарт USB
- 2.0
- Версия разъёма HDMI
- нет
- Особенности
- USB Type A "мама", USB micro-B "папа"
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