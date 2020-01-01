Кабель-канал Aopen ACG711W-1.8M HDMI (m) - HDMI (m)
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Код товара: 88402
Производитель: Aopen
В наличии
В наличии
550₽
6
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель-канал
- Разъём №1
- HDMI (m)
- Разъём №2
- HDMI (m)
- Длина, м
- 1.8
- Описание
- Кабель для подключения HDMI монитора к разъему HDMI видеокарты или для подключения плеера с выходом HDMI ко входу HDMI телевизора
- Стандарт USB
- нет
- Версия разъёма HDMI
- ver. 2.0
- Особенности
- белый цвет
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