Telecom Кабель Jack3.5-M --> Jack3.5-M 1.5м
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Код товара: 82507
Производитель: Telecom
В наличии
В наличии
130₽
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- miniJack 3.5 (m)
- Разъём №2
- miniJack 3.5 (m)
- Длина, м
- 1.5
- Описание
- Кабель для передачи аналогового аудиосигнала между аудио, аудио-видео и/или компьютерными устройствами или их компонентами
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