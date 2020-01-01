Кабель аудио-видео Hama H-11965 HDMI (m)/HDMI (m) 3м. Позолоченные контакты черный
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Код товара: 76894
мало
мало
830₽
9
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Характеристики
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- Разъём №1
- HDMI (m)
- Разъём №2
- HDMI (m)
- Длина, м
- 3
- Особенности
- Поддержка звука: 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Ture HD, dts-HD.
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