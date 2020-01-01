Espada < EPOW10pin20pin > 10pinF - > 20pinM
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Код товара: 76880
Производитель: Espada
В наличии
В наличии
410₽
4
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель-переходник
- Длина, м
- 0.15
- Описание
- Переходник для подключения компонентов с разъемом USB3 20 пин к 10-пиновому коннектору USB на материнской плате
- Особенности
- 10-pin "мама" для подключения на мат. плате, 20-pin "папа" USB3
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