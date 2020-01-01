Telecom < TC420 > Кабель USB-C M -- > USB-C M 1м
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Код товара: 71743
Производитель: Telecom
мало
мало
1 100₽
13
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- USB Type C (m)
- Длина, м
- 1
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