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KVM кабель Procase CE-0300

KVM кабель Procase CE-0300

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KVM кабель Procase CE-0300
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Код товара: 70488
Производитель: Procase
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950₽
11
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Характеристики
Тип кабеля
Кабель-переходник
Разъём №1
PS/2 KVM (КВМ)
Разъём №2
USB KVM (КВМ) кабель
Особенности
Консоли E1916, E1908, E1901, E1716, E1708, E1701
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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