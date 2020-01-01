KVM кабель Procase CE-0300
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Код товара: 70488
Производитель: Procase
мало
мало
950₽
11
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель-переходник
- Разъём №1
- PS/2 KVM (КВМ)
- Разъём №2
- USB KVM (КВМ) кабель
- Особенности
- Консоли E1916, E1908, E1901, E1716, E1708, E1701
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