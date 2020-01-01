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Кабель удлинительный USB3.0 Am-Af 1,8m VCOM (VUS7065-1.8M)

Кабель удлинительный USB3.0 Am-Af 1,8m VCOM (VUS7065-1.8M)

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Кабель удлинительный USB3.0 Am-Af 1,8m VCOM (VUS7065-1.8M)
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Код товара: 70166
Производитель: VCOM
Гарантия: 6 мес.
В наличии
В наличии
480₽
5
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Характеристики
Тип кабеля
Кабель удлинительный
Разъём №1
USB A(m)
Разъём №2
USB A(f)
Длина, м
1.8
Стандарт USB
3.0
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

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  • Наличными при получении

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