VCOM < VUS7049-25м > Кабель удлинительный активный USB 2.0-repeater A-- > A 25м
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Код товара: 70164
Производитель: VCOM
мало
мало
1 750₽
12
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель удлинительный
- Разъём №1
- USB Type A (m)
- Разъём №2
- USB Type A (f)
- Длина, м
- 25
- Стандарт USB
- 2.0
- Особенности
- Кабель USB 2.0 удлинительный активный A -> A
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