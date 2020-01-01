Кабель соединительный 3xRCA (M) - 3xRCA (M), 2m Telecom
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Код товара: 69862
Производитель: Telecom
В наличии
В наличии
270₽
3
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель соединительный
- Разъём №1
- 3хRCA (m)
- Разъём №2
- 3xRCA (m)
- Длина, м
- 2
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