Кабель Hama < 45024 > Кабель USB 2.0 A-- > B 7.5м
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Код товара: 64538
Производитель: Hama
31 декабря
31 декабря
890₽
10
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель соединительный
- Разъём №1
- USB 2.0 A
- Разъём №2
- B
- Длина, м
- 7.5
- Стандарт USB
- 2.0
- Особенности
- Кабель для подключения принтеров, сканеров и других устройств к компьютеру
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