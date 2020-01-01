Кабель оптический Hama H-42929 TOS (m)/TOS (m) 3м. черный (00042929)
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Код товара: 64201
Производитель: Hama
31 декабря
31 декабря
590₽
7
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель оптический
- Разъём №1
- TOS (m)
- Разъём №2
- TOS (m)
- Длина, м
- 3
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