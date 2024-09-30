Кабель цифровой Telecom TCG200 HDMI 19M - HDMI 19M
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240₽
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В магазинах:
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240₽
Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель цифровой
- Разъём №1
- HDMI 19M
- Разъём №2
- HDMI 19M
- Длина, м
- 2
- Версия разъёма HDMI
- ver. 2.0
- Особенности
- кабель для подключения HDMI монитора к разъему HDMI видеокарты или для подключения плеера с выходом HDMI ко входу HDMI телевизора
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Ш
Ш
Шамсаддин
12 июля 2024
Достоинства
хорошое качесто товара и бомбовое и плавная картинка на мониторе
Недостатки
недостатков нет
Комментарии
рекомендую
Ш
Шамсаддин
12 июля 2024
Достоинства
хорошое качесто товара и бомбовое и плавная картинка на мониторе
Недостатки
недостатков нет
Комментарии
рекомендую
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