VCOM < VUS7065-1.8м> Кабель удлинительный USB3.0 A--> A 1.8м.
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Код товара: 32509
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
480₽
5
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель удлинительный
- Разъём №1
- USB Type A (m)
- Разъём №2
- USB Type A (f)
- Длина, м
- 1.8
- Стандарт USB
- 3.0
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