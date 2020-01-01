D-Link < DKVM-CB3 > Кабель для KVM переключателей (PS / 2+PS / 2+VGA15M, 3м)

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Компьютерная техника
Периферийные устройства
Кабели и переходники
Кабели и шлейфы
D-Link < DKVM-CB3 > Кабель для KVM переключателей (PS / 2+PS / 2+VGA15M, 3м)

D-Link < DKVM-CB3 > Кабель для KVM переключателей (PS / 2+PS / 2+VGA15M, 3м)

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
D-Link < DKVM-CB3 > Кабель для KVM переключателей (PS / 2+PS / 2+VGA15M, 3м)
В сравнение
В избранное
Код товара: 28991
Производитель: D-link
Гарантия: 1 мес.
мало
мало
1 310₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип кабеля
Кабель для KVM переключателей
Длина, м
3
Особенности
PS/2 KVM (КВМ) кабель
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
3ware < CBL-SFF8087OCF-06M> Кабель SFF-8087--> 4xSATA 0.6м
1 500₽
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
3ware < CBL-SFF8087OCF-06M> Кабель SFF-8087--> 4xSATA 0.6м
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-адаптер ST-Lab DataLink USB2.0 to USB2.0
1 360₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-адаптер ST-Lab DataLink USB2.0 to USB2.0
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 10м 2 фильтра Aopen
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 10м 2 фильтра Aopen
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель удлинительный VCOM VUS7049-15м USB Type A (m) - USB Type A (f)
1 450₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель удлинительный VCOM VUS7049-15м USB Type A (m) - USB Type A (f)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель AOpen HDMI to HDMI (19M -19M) 10м, 2 фильтра, ver1.4 < ACG511D-10м>
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель AOpen HDMI to HDMI (19M -19M) 10м, 2 фильтра, ver1.4 < ACG511D-10м>
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель для KVM переключателей D-link DKVM-CU3 USB - VGA (D-Sub)
1 190₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель для KVM переключателей D-link DKVM-CU3 USB - VGA (D-Sub)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VCOM < VUS7049-10м> Кабель удлинительный активный USB2.0-repeater A--> A 10м
1 240₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VCOM < VUS7049-10м> Кабель удлинительный активный USB2.0-repeater A--> A 10м
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор VCOM VVG6448 VGA (m) - VGA (m)
1 250₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор VCOM VVG6448 VGA (m) - VGA (m)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 15м 2 фильтра Aopen
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 15м 2 фильтра Aopen
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Telecom < TC420 > Кабель USB-C M -- > USB-C M 1м
1 100₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Telecom < TC420 > Кабель USB-C M -- > USB-C M 1м
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кабель HDMI < -> HDMI Defender HDMI-67PRO 20 метров
1 190₽
Кабель HDMI < -> HDMI Defender HDMI-67PRO 20 метров
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Greenconnect [GCR-UPC0M-AA2S-2.0m] USB 2.0 A - USB 2.0 B
1 110₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Greenconnect [GCR-UPC0M-AA2S-2.0m] USB 2.0 A - USB 2.0 B
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Greenconnect [GCR-52515] USB 2.0 Type-AM - USB 2.0 Type-BM
1 250₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Greenconnect [GCR-52515] USB 2.0 Type-AM - USB 2.0 Type-BM
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Cablexpert HDMI - HDMI 19M/19M
1 320₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Cablexpert HDMI - HDMI 19M/19M
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель JETACCESS JA-HD10 HDMI 19M - HDMI 19M 10м
1 490₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель JETACCESS JA-HD10 HDMI 19M - HDMI 19M 10м
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1 HDMI -
1 200₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель VCOM HDMI 19M/M,ver. 2.1 HDMI -
18
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
3ware < CBL-SFF8087OCF-06M> Кабель SFF-8087--> 4xSATA 0.6м
3ware < CBL-SFF8087OCF-06M> Кабель SFF-8087--> 4xSATA 0.6м
1 500₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-адаптер ST-Lab DataLink USB2.0 to USB2.0
Кабель-адаптер ST-Lab DataLink USB2.0 to USB2.0
1 360₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 10м 2 фильтра Aopen
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 10м 2 фильтра Aopen
1 390₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель удлинительный VCOM VUS7049-15м USB Type A (m) - USB Type A (f)
Кабель удлинительный VCOM VUS7049-15м USB Type A (m) - USB Type A (f)
1 450₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель AOpen HDMI to HDMI (19M -19M) 10м, 2 фильтра, ver1.4 < ACG511D-10м>
Кабель AOpen HDMI to HDMI (19M -19M) 10м, 2 фильтра, ver1.4 < ACG511D-10м>
1 390₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель для KVM переключателей D-link DKVM-CU3 USB - VGA (D-Sub)
Кабель для KVM переключателей D-link DKVM-CU3 USB - VGA (D-Sub)
1 190₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
1 310₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа