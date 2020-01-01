VCOM < VUS7049-10м> Кабель удлинительный активный USB2.0-repeater A--> A 10м
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 23665
Производитель: VCOM
Гарантия: 1 мес.
В наличии
В наличии
1 240₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип кабеля
- Кабель удлинительный
- Разъём №1
- USB Type A (m)
- Разъём №2
- USB Type A (f)
- Длина, м
- 10
- Особенности
- с усилением сигнала
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-адаптер ST-Lab DataLink USB2.0 to USB2.0
1 360₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 10м 2 фильтра Aopen
1 390₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель удлинительный VCOM VUS7049-15м USB Type A (m) - USB Type A (f)
1 450₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель AOpen HDMI to HDMI (19M -19M) 10м, 2 фильтра, ver1.4 < ACG511D-10м>
1 390₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель для KVM переключателей D-link DKVM-CU3 USB - VGA (D-Sub)
1 190₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
D-Link < DKVM-CB3 > Кабель для KVM переключателей (PS / 2+PS / 2+VGA15M, 3м)
1 310₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.