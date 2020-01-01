Кабель-монитор VCOM VVG6448-20m VGA (m) - VGA (m)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 22507
Производитель: VCOM
мало
мало
2 090₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип кабеля
- Кабель-монитор
- Разъём №1
- VGA (m)
- Разъём №2
- VGA (m)
- Длина, м
- 20
- Особенности
- диаметр проводника 28AWG, 2 ферритовых фильтра
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
12
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
VCOM < VUS7049-25м > Кабель удлинительный активный USB 2.0-repeater A-- > A 25м
1 750₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5bites Кабель HDMI to HDMI (19M -19M) 20м 2 фильтра ver1.4
2 190₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Aopen HDMI 19M/M Ver1.4 +2 фильтра +3D/Ethernet 15m, позолоченные контакты
2 490₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Greenconnect [GCR-52311] HDMI 19M - HDMI 19M
1 950₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-удлинитель для БП 1STPLAYER MC-8PIN-01 / RGB, PCI-E P8(6+2), 300mm, 2-pin 5v input / RGB
2 450₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор VCOM VVG6448-15MC VGA (m) - VGA (m)
1 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.