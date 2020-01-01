Кабель для KVM переключателей D-link DKVM-CU3 USB - VGA (D-Sub)
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Код товара: 19180
Производитель: D-link
мало
мало
1 190₽
14
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель для KVM переключателей
- Разъём №1
- USB
- Разъём №2
- VGA (D-Sub)
- Длина, м
- 3
- Описание
- набор кабелей D-Link DKVM-CU3 служит для одновременного подключения компьютерной периферии через KVM-переключатели D-Link. Так, 15-контактный VGA-разъем предназначен для монитора, а универсальный USB-штекер соединяет десктоп и KVM-устройство
- Стандарт USB
- 2.0
- Особенности
- ветовой код для каждого кабеля и общую связку интерфейсов, что обеспечивает правильное подключение
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