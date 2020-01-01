Кабель соединительный SVGA (15m/15m) 1,8m 2 фильтра TV-COM
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Код товара: 17226
Производитель: TV-COM
мало
мало
410₽
4
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель-монитор
- Разъём №1
- VGA 15M
- Разъём №2
- VGA 15M
- Длина, м
- 1.8
- Особенности
- 2 фильтра
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