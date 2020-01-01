Кабель удлинительный 1STPLAYER MC-8PIN-01 6+2-pin PCI-E - 6+2-pin PCI-E
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Код товара: 170214
Производитель: 1STPLAYER
Гарантия: 14 дн.
2 450₽
29
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель удлинительный
- Разъём №1
- 6+2-pin PCI-E
- Разъём №2
- 6+2-pin PCI-E
- Длина, м
- 3
- Описание
- набор из удлиннительных кабелей питания материнской платы 24+ 8 пин и 3х кабелей видеокарты 6/8 пин
- Особенности
- подсветка, экранированный кабель
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