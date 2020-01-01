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Кабель удлинительный 1STPLAYER MC-8PIN-01 6+2-pin PCI-E - 6+2-pin PCI-E

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Кабель удлинительный 1STPLAYER MC-8PIN-01 6+2-pin PCI-E - 6+2-pin PCI-E
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Код товара: 170214
Производитель: 1STPLAYER
Гарантия: 14 дн.
нет отзывов
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2 450₽
29
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Тип кабеля
Кабель удлинительный
Разъём №1
6+2-pin PCI-E
Разъём №2
6+2-pin PCI-E
Длина, м
3
Описание
набор из удлиннительных кабелей питания материнской платы 24+ 8 пин и 3х кабелей видеокарты 6/8 пин
Особенности
подсветка, экранированный кабель
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2 450₽
29
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа