Кабель соединительный Telecom TAV7183-1.5M Jack 3.5 (m) - 2xRCA (m)
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80₽
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель соединительный
- Разъём №1
- Jack 3.5 (m)
- Разъём №2
- 2xRCA (m)
- Длина, м
- 1.5
- Стандарт USB
- нет
- Особенности
- стерео, аудио
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