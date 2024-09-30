Кабель TV-COM QCG120H VGA (f) - VGA (f)
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Код товара: 167289
Производитель: TV-COM
550₽
6
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- VGA (f)
- Разъём №2
- VGA (f)
- Длина, м
- 3
- Описание
- кабель для подключения монитора или проектора со входом VGA к системному блоку или ноутбуку с выходом VGA
- Особенности
- ферритовые кольца
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