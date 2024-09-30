Кабель удлинительный Telecom TUS708-5M USB 3.0 (am) - USB 3.0 (af)
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Код товара: 162742
Производитель: Telecom
790₽
9
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель удлинительный
- Разъём №1
- USB 3.0 (am)
- Разъём №2
- USB 3.0 (af)
- Длина, м
- 5
- Описание
- кабель предназначен для увеличения длины USB3.0 кабеля и используется подключения периферийных устройств к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB 3.0
- Стандарт USB
- 3.0
- Особенности
- максимальная скорость передачи данных 5 Гбит в сек
Отзывы 2
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У
У
Уллубий
30 июля 2024
А
А
Абдулла
16 февраля 2024
Достоинства
Все сработало
Недостатки
Нету
Комментарии
Покупал для геймпадов
У
Уллубий
30 июля 2024
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