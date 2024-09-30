Кабель-переходник Aopen ACG494-1.8M DisplayPort (m) - HDMI (m)
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Код товара: 158795
Производитель: Aopen
890₽
10
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель-переходник
- Разъём №1
- DisplayPort (m)
- Разъём №2
- HDMI (m)
- Длина, м
- 1.8
- Описание
- кабель ACG494-1.8M от AOpen
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