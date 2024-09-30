Кабель Aopen ACG517D HDMI 19M - HDMI 19M
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Код товара: 158793
Производитель: Aopen
390₽
4
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- HDMI 19M
- Разъём №2
- HDMI 19M
- Длина, м
- 1.8
- Описание
- кабель для подключения HDMI монитора к разъему HDMI видеокарты или для подключения плеера с выходом HDMI ко входу HDMI телевизора
- Версия разъёма HDMI
- ver. 2.0
- Особенности
- ферритовые фильтры
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 79
9 апреля 2023
Выдает ли этот кабель 144гц частоту ?
1
0 0
0
05.ru
13.04.2023 11:05:37
Здравствуйте! Да
Ответить
0 0
Г
Гость 79
9 апреля 2023
Выдает ли этот кабель 144гц частоту ?
1
0
0