Кабель питания VCOM CE022-CU0.5-1.8 IEC-320-C5 - вилка (евро)
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Код товара: 155158
Производитель: VCOM
340₽
4
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель питания
- Разъём №1
- IEC-320-C5
- Разъём №2
- вилка (евро)
- Длина, м
- 1.8
- Описание
- кабель для блоков питания или периферийных устройств
- Особенности
- угловой разъем
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