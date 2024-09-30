Кабель Telecom TC6900-3M USB 2.0 (am) - USB 2.0 (bm)
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Код товара: 154416
Производитель: Telecom
250₽
3
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- USB 2.0 (am)
- Разъём №2
- USB 2.0 (bm)
- Длина, м
- 3
- Описание
- кабель для подключения принтеров, сканеров и других устройств к компьютеру
- Стандарт USB
- 2.0
- Особенности
- скорость передачи данных 480 Мбит/сек
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