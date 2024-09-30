Кабель Greenconnect GCR-52311 HDMI 19M - HDMI 19M
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Код товара: 153710
Производитель: Greenconnect
1 950₽
23
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- HDMI 19M
- Разъём №2
- HDMI 19M
- Длина, м
- 3
- Описание
- кабель HDMI 2.0 бренда GCR предназначен для передачи высококачественного аудио и видеосигнала с компьютера, Apple TV, PS3, PS4, Xbox One на монитор, телевизор или проектор
- Версия разъёма HDMI
- ver. 2.0
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