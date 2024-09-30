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Кабель Greenconnect GCR-52311 HDMI 19M - HDMI 19M

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Кабель Greenconnect GCR-52311 HDMI 19M - HDMI 19M
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Код товара: 153710
Производитель: Greenconnect
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ДО 30.09.24

1 950₽
23
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Тип кабеля
Кабель
Разъём №1
HDMI 19M
Разъём №2
HDMI 19M
Длина, м
3
Описание
кабель HDMI 2.0 бренда GCR предназначен для передачи высококачественного аудио и видеосигнала с компьютера, Apple TV, PS3, PS4, Xbox One на монитор, телевизор или проектор
Версия разъёма HDMI
ver. 2.0
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1 950₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа