Кабель Orico [CPD-7P6G-BA60] SATA - SATA
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Код товара: 145168
Производитель: Orico
640₽
7
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- SATA
- Разъём №2
- SATA
- Длина, м
- 0.6
- Описание
- двухканальный кабель с наружной защитной оболочкой из фольги SATA 3.0 для подключения накопителей к системной плате компьютера
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