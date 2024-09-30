Аудиокабель VCOM CV905 TOSLINK - TOSLINK
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 128561
Производитель: VCOM
310₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор Aopen ACG341AD-1.8M VGA (m) - VGA (m)
330₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор VCOM VVG6448 VGA (m) - VGA (m)
340₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель VCOM VUS7075 USB 3.0 (am) - USB 3.0 micro-B (m)
310₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель удлинительный VCOM VUS7065 USB 3.0 (am) - USB 3.0 (af)
330₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель соединительный Telecom TAV7150 3хRCA (m) - 3xRCA (m)
270₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель силовой TP020-3.0-BK IEC 320 C14 - IEC 320 C13
250₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип кабеля
- Аудиокабель
- Разъём №1
- TOSLINK
- Разъём №2
- TOSLINK
- Длина, м
- 2
- Описание
- цифровой оптический аудиокабель с разъемами ODT Male Plug (Toslink) для соединения устройств по интерфейсу S/PDIF (SPDIF)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.