Кабель Telecom [TCG220-2M] HDMI (m) - HDMI (m)
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Код товара: 117665
Производитель: Telecom
270₽
3
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- HDMI (m)
- Разъём №2
- HDMI (m)
- Длина, м
- 2
- Описание
- кабель для подключения HDMI монитора к разъему HDMI видеокарты или для подключения плеера с выходом HDMI ко входу HDMI телевизора
- Версия разъёма HDMI
- ver. 2.0
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