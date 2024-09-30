Кабель Wize C-HM-HM HDMI (m) - HDMI (m)
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Код товара: 117550
Производитель: Wize
790₽
9
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- HDMI (m)
- Разъём №2
- HDMI (m)
- Длина, м
- 5
- Описание
- кабель HDMI 2.0; поддерживает частоту 60 Гц для разрешения 4096x2160
- Версия разъёма HDMI
- ver. 2.0
- Особенности
- максимальное разрешение 4096 x 2160 при частоте обновления экрана 60 Гц
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