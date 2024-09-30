Кабель VCOM CU420 USB Type C (m) - USB Type-C (m)
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Код товара: 116994
Производитель: VCOM
1 670₽
20
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- USB Type C (m)
- Разъём №2
- USB Type-C (m)
- Длина, м
- 1.8
- Описание
- кабель для зарядки и передачи данных; для устройств с разъемом USB Type C
- Стандарт USB
- 3.0
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