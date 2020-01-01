Кабель AOpen HDMI to HDMI (19M -19M) 10м, 2 фильтра, ver1.4 < ACG511D-10м>
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Код товара: 11583
Производитель: Aopen
Гарантия: 3 мес.
мало
мало
1 390₽
16
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- HDMI 19M
- Разъём №2
- HDMI 19M
- Длина, м
- 10
- Версия разъёма HDMI
- ver. 1.4
- Особенности
- 2 фильтра
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