Кабель удлинительный Aopen USB2.0 AM/AF1.8m прозрачная изоляция (ACU202-1.8MTG)
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Код товара: 11560
Производитель: Aopen
Гарантия: 3 мес.
мало
мало
230₽
2
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель удлинительный
- Разъём №1
- USB Type A (m)
- Разъём №2
- USB Type A (f)
- Длина, м
- 1.8
- Стандарт USB
- 2.0
- Особенности
- прозрачная изоляция
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