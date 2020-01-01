Кабель VCOM < VHC7660 > SerialATA Cable 45см
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Код товара: 11527
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
160₽
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- SATA
- Разъём №2
- SATA
- Длина, м
- 0.45
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