Кабель SATA интерфейсный 50см VCOM
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Код товара: 11475
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
120₽
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Характеристики
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- Тип кабеля
- SATA кабель
- Разъём №1
- SATA
- Разъём №2
- SATA
- Длина, м
- 0.5
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Э
Э
Этибар
25 декабря 2022
Достоинства
Простота
Недостатки
Нет
Комментарии
Со своей задачей справляется
Э
Этибар
25 декабря 2022
Достоинства
Простота
Недостатки
Нет
Комментарии
Со своей задачей справляется
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