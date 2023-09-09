Кабель Telecom HDMI 19M - HDMI 19M

Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Перейти
Магазины
Доставка и оплата
Условия возврата
Бонусы
Акции
Бренды
Бизнес с 05.ru
Вакансии
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город
Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Компьютерная техника
Периферийные устройства
Кабели и переходники
Кабели и шлейфы
Кабель Telecom HDMI 19M - HDMI 19M
Кабель Telecom HDMI 19M - HDMI 19M
Поделиться
О товаре
Характеристики
Отзывы
1
Вопросы и ответы
Наведите на фотографию для увеличения
5
1 отзыв
1
вопрос
В сравнение
В избранное
Код товара:
114574
Производитель:
Telecom
5
1 отзыв
1
вопрос
350₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Добавить в корзину
Быстрое оформление
Оставьте телефон, оператор перезвонит в течении 5 минут и уточнит детали.
Отправить заявку
Согласен на
обработку персональных данных
в соответствии с
политикой конфиденциальности
и
пользовательским соглашением
Самовывоз
бесплатно,
в 1 магазине
бесплатно,
в 1 магазине
Доставка
100₽,
от 3 до 5 дней
Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
330₽
Кабель-монитор Aopen ACG341AD-1.8M VGA (m) - VGA (m)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
340₽
Кабель-адаптер Aopen ACU804 USB 2.0 (am) - DB9 (m)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
290₽
Кабель Telecom IEC-320-C7
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
390₽
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 3м 2 фильтра Aopen
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
340₽
Кабель-монитор VCOM VVG6448 VGA (m) - VGA (m)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
290₽
Кабель цифровой Defender HDMI 19M-19M 2м ver1.4
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
410₽
Кабель-переходник Espada EPOW10pin20pin USB 2.0 10pin (F) - USB 3.0 20pin (M)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
330₽
Кабель удлинительный VCOM VUS7065 USB 3.0 A(m) - USB 3.0 A (f)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
350₽
Кабель Telecom HDMI (m) - HDMI (m)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
350₽
Кабель Telecom TCG200 HDMI 19M - HDMI 19M
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
390₽
Кабель Wize C-HM-HM-1.8M HDMI 19M - HDMI 19M
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
290₽
Кабель Wize C-HM-HM-1M HDMI 19M - HDMI 19M
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
310₽
Аудиокабель VCOM CV905 TOSLINK - TOSLINK
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
310₽
Кабель VCOM VUS7075 USB 3.0 (am) - USB 3.0 micro-B (m)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
390₽
Кабель Wize CP-HM-HM HDMI 19M - HDMI 19M
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
410₽
Кабель HDMI - HDMI Telecom TCG215-1M HDMI 19M - HDMI 19M
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
390₽
Кабель соединительный UGreen US130 USB 3.0 AM - micro USB B (m)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
340₽
Кабель-переходник UGreen NW112 RJ-45 - RJ-45
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
390₽
Кабель Telecom TCG215F HDMI (m) - HDMI (m)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
290₽
Кабель соединительный TV-COM QCG120H VGA (m) - VGA (m)
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор Aopen ACG341AD-1.8M VGA (m) - VGA (m)
330₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Кабель-адаптер Aopen ACU804 USB 2.0 (am) - DB9 (m)
340₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Кабель Telecom IEC-320-C7
290₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 3м 2 фильтра Aopen
390₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор VCOM VVG6448 VGA (m) - VGA (m)
340₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Кабель цифровой Defender HDMI 19M-19M 2м ver1.4
290₽
Характеристики
Тип кабеля
Кабель
Разъём №1
HDMI 19M
Разъём №2
HDMI 19M
Длина, м
1
Описание
кабель для подключения HDMI монитора к разъему HDMI видеокарты или для подключения плеера с выходом HDMI ко входу HDMI телевизора
Версия разъёма HDMI
ver. 2.0
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре
Поделитесь своими впечатлениями о товаре
Написать отзыв
Оставить отзыв
И
И
Ибрагим
9 сентября 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Прочный и качественный за свою цену.
Недостатки
Нету
Комментарии
Рекомендую к покупке данный товар.
Ответить
1
0
И
Ибрагим
9 сентября 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Прочный и качественный за свою цену.
Недостатки
Нету
Комментарии
Рекомендую к покупке данный товар.
Ответить
1
0
Посмотреть все отзывы
Вопросы и ответы
М
Магомедгаджи
17 мая 2023
Сколько метров на этот hdimi ?
1
Ответить
0
0
0
05.ru
18.05.2023 19:55:59
Здравствуйте! Метр
Ответить
0
0
М
Магомедгаджи
17 мая 2023
Сколько метров на этот hdimi ?
1
Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
350₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1
= 1₽
Оплачивайте
полную стоимость покупки
бонусами
Войдите
, чтобы получить бонусную карту
Добавить в корзину
Быстрое оформление
Оставьте телефон, оператор перезвонит в течении 5 минут и уточнит детали.
Отправить заявку
Согласен на
обработку персональных данных
в соответствии с
политикой конфиденциальности
и
пользовательским соглашением
Самовывоз
бесплатно,
в 1 магазине
бесплатно,
в 1 магазине
Доставка
100₽,
от 3 до 5 дней
Нашли дешевле?