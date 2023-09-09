Кабель Telecom HDMI 19M - HDMI 19M

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Кабель Telecom HDMI 19M - HDMI 19M

Наведите на фотографию для увеличения
Кабель Telecom HDMI 19M - HDMI 19M
5
1 отзыв
1
вопрос
В сравнение
В избранное
Код товара: 114574
Производитель: Telecom
5
1 отзыв
1
вопрос
350₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

100₽,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?
Похожие товары
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор Aopen ACG341AD-1.8M VGA (m) - VGA (m)
Кабель-монитор Aopen ACG341AD-1.8M VGA (m) - VGA (m)
330₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-адаптер Aopen ACU804 USB 2.0 (am) - DB9 (m)
Кабель-адаптер Aopen ACU804 USB 2.0 (am) - DB9 (m)
340₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель Telecom IEC-320-C7
Кабель Telecom IEC-320-C7
290₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 3м 2 фильтра Aopen
Кабель монитор-SVGA card (15M-15M) 3м 2 фильтра Aopen
390₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель-монитор VCOM VVG6448 VGA (m) - VGA (m)
Кабель-монитор VCOM VVG6448 VGA (m) - VGA (m)
340₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кабель цифровой Defender HDMI 19M-19M 2м ver1.4
Кабель цифровой Defender HDMI 19M-19M 2м ver1.4
290₽
Характеристики
Тип кабеля
Кабель
Разъём №1
HDMI 19M
Разъём №2
HDMI 19M
Длина, м
1
Описание
кабель для подключения HDMI монитора к разъему HDMI видеокарты или для подключения плеера с выходом HDMI ко входу HDMI телевизора
Версия разъёма HDMI
ver. 2.0
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

И
И
Ибрагим
9 сентября 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Прочный и качественный за свою цену.
Недостатки
Нету
Комментарии
Рекомендую к покупке данный товар.
Ответить
1 0
И
Ибрагим
9 сентября 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Прочный и качественный за свою цену.
Недостатки
Нету
Комментарии
Рекомендую к покупке данный товар.
Ответить
1
0
Посмотреть все отзывы
Вопросы и ответы
М
Магомедгаджи
17 мая 2023
Сколько метров на этот hdimi ?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
18.05.2023 19:55:59
Здравствуйте! Метр
Ответить
0 0
М
Магомедгаджи
17 мая 2023
Сколько метров на этот hdimi ?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
350₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

100₽,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?