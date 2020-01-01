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Кабель компьютер - розетка 220V (Европейский стандарт)

Кабель компьютер - розетка 220V (Европейский стандарт)

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Кабель компьютер - розетка 220V (Европейский стандарт)
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Код товара: 11421
Гарантия: 1 мес.
В наличии
В наличии
140₽
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Характеристики
Тип кабеля
Кабель
Разъём №1
IEC-320-C13 (f)
Разъём №2
вилка (евро)
Длина, м
3
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В наличии
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа