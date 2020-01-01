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VCOM < VUS7050 > Кабель-адаптер USB AM - > COM9M

VCOM < VUS7050 > Кабель-адаптер USB AM - > COM9M

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VCOM < VUS7050 > Кабель-адаптер USB AM - > COM9M
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Код товара: 11371
Производитель: VCOM
30 декабря
30 декабря
490₽
5
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Характеристики
Тип кабеля
Кабель-адаптер
Разъём №1
COM 9M
Разъём №2
USB Type B (m)
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30 декабря
30 декабря
490₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа