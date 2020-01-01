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Кабель соединительный VCOM 3.5 Jack (M) - 2xRCA (M), стерео, аудио, 3.0м

Кабель соединительный VCOM 3.5 Jack (M) - 2xRCA (M), стерео, аудио, 3.0м

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Кабель соединительный VCOM 3.5 Jack (M) - 2xRCA (M), стерео, аудио, 3.0м
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Код товара: 11314
Производитель: VCOM
Гарантия: 1 мес.
В наличии
В наличии
170₽
2
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Характеристики
Тип кабеля
Кабель соединительный
Разъём №1
Jack 3.5 (m)
Разъём №2
2xRCA (m)
Длина, м
3
Особенности
стерео, аудио
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    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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