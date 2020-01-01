VCOM < VVG6448-40м > Кабель монитор - SVGA card (15M -15M) 40м 2 фильтра
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Код товара: 11228
Производитель: VCOM
31 декабря
31 декабря
4 470₽
53
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель-монитор
- Разъём №1
- VGA (m)
- Разъём №2
- VGA (m)
- Длина, м
- 40
- Особенности
- 2 ферритовых фильтра
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