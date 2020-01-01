Кабель-монитор Aopen AСG341AD-5м VGA (m) - VGA (m)
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Код товара: 11195
Производитель: Aopen
Гарантия: 1 мес.
мало
мало
590₽
7
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель-монитор
- Разъём №1
- VGA (m)
- Разъём №2
- VGA (m)
- Длина, м
- 5
- Особенности
- 2 фильтра
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