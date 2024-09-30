Кабель ТВ Ком CG150S HDMI 19M - HDMI 19M
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200₽
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель
- Разъём №1
- HDMI 19M
- Разъём №2
- HDMI 19M
- Длина, м
- 1
- Описание
- кабель для подключения HDMI монитора к разъему HDMI видеокарты или для подключения плеера с выходом HDMI ко входу HDMI телевизора
- Стандарт USB
- нет
- Версия разъёма HDMI
- ver. 1.4
Отзывы 1
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Ш
Ш
Шамиль
7 июня 2024
Ш
Шамиль
7 июня 2024
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