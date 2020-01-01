Кабель соединительный VCOM USB3.0 Am-MicroBm 3m (VUS7075-3M)
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Код товара: 11126
Производитель: VCOM
Гарантия: 1 мес.
1 января
1 января
450₽
5
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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Характеристики
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- Тип кабеля
- Кабель соединительный
- Разъём №1
- USB Type A (f)
- Разъём №2
- micro USB B (m)
- Длина, м
- 3
- Стандарт USB
- 3.0
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