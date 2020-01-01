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5bites < UC3002-005 > Кабель USB 3.0 AM-- > micro-B 0.5м

5bites < UC3002-005 > Кабель USB 3.0 AM-- > micro-B 0.5м

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5bites < UC3002-005 > Кабель USB 3.0 AM-- > micro-B 0.5м
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Код товара: 11025
Производитель: 5bites
мало
мало
240₽
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Характеристики
Тип кабеля
Кабель-переходник
Разъём №1
USB Type A (f)
Разъём №2
USB micro-B (f)
Длина, м
0.5
Стандарт USB
3.0
Особенности
синий
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