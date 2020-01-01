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VCOM < CE022-CU0.5-1.8м > Кабель IEC-320-C5 - розетка 220V 1.8м

VCOM < CE022-CU0.5-1.8м > Кабель IEC-320-C5 - розетка 220V 1.8м

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VCOM < CE022-CU0.5-1.8м > Кабель IEC-320-C5 - розетка 220V 1.8м
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Код товара: 10875
Производитель: VCOM
В наличии
В наличии
340₽
4
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Характеристики
Тип кабеля
Кабель
Разъём №1
IEC-320-C5
Разъём №2
розетка 220V
Длина, м
1.8
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В наличии
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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  • Наличными при получении

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